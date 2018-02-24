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İşte Türkiye'nin konuştuğu taksicinin ilk sözleri

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2018 09:25 | Son Güncelleme

Karaköy’den aldığı Suudi Arabistanlı müşterilerini İstanbul turu attırarak Sabiha Gökçen Havalimanı’na götürdüğü iddiasıyla hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan taksici konuştu. Havaalanına gitmek için 3 kez köprü geçen taksi şoförü E.C., "çıkışı kaçırdım ücret almadım" dedi.

İşte Türkiye'nin konuştuğu taksicinin ilk sözleri

İstanbul'da taksicilik yapan E.C.'ye, Karaköy'den aldığı Suudi Arabistanlı müşterilerini İstanbul turu attırarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na götürdüğü iddiasıyla “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Habertürk’ten Uzay Kesmen’in haberine göre, geçen yıl eylül ayında yaşanan olayla ilgili Habertürk'e konuşan taksici, o gün müşterileri akşamüstü saat 17.00 sıralarında Karaköy'den aldığını anlattı:

“Taksim'de müşterilerden biri indi. Türkçe biliyordu. Bana, ‘Sabiha Gökçen Havalimanı'na ne kadar hızlı gidebilirsin?' diye sordu. Adama 2'nci köprüyü geçtikten sonra yolda trafik olduğunu söyledim. Köprüyü geçtikten sonra Sabiha Gökçen'e 16 dakika olduğunu gösteren bir tabela olduğunu belirttim. Adam o yoldan gitmemi söyledi. 2'nci köprüyü geçince o tabeladan içeri girdik.

“ÇIKIŞI KAÇIRDIM”

Otoyola saptıktan 1 kilometre sonra müşteriler telefonla birilerini aramaya başladı. Telefonla Taksim'de inen adamla görüştürmek istediler. O karmaşada yolun Sabiha Gökçen çıkışını kaçırdım. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne gittiğimizin farkında değildim. Bir baktım, köprünün 2 ayağı karşımda. Rengim attı, boncuk boncuk terlemeye başladım. Müşteriler köprüyü görünce kıyameti koparttı. Köprüye girmek zorundaydım. Yolları bilmediğim için en sonunda İkitelli'den çıktım. 2'nci köprü üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na gittim.”

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“ÜCRET ALMADIM”

Kimseyi dolandırmaya kalkmadığını söyleyen E.C., aracı Sabiha Gökçen Dış Hatlar'a çektikten sonra müşterisiyle arasında geçenleri şöyle aktardı: “Taksim'de indirdiğim adam telefonda ‘Arkadaşlarım uçağı kaçırdı, 8 bin lira para vereceksin' dedi. Bizi havalimanı karakoluna götürdüler. Taksimetre 380 lira para yazmış. Otoban ve köprü ücretleri de var. O gece bana 450 liraya patladı. Müşterilerden 1 kuruş bile almadım. Ben de Arap müşterilerden davacı oldum.”

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taksici turist

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Okuyucu Yorumları 36 yorum
yalancı müptezel çıkışı kaçırmış sen nasıl taksicisin. birde kıvırıyor.
yalan söylemis taksim civarında bunun gibi onlarcası var .yerli müsteri bindiginde suan dinleniyoz diyip turist bekliyorlar
Yalancının evi yanmış kimse inanmamış boşuna zırlama taksici esnafının ne mal olduğu belli mesafe beğenmiyorsunuz.Türkçe bilmiyor diye turiste ana bacı sövüyorsunuz 1 gram utanmanızda yok.Dünyanın en ahlaksız esnafısınız o yüzden yaşasın korsan ve uber.Yüzde 99 u aynı yüzde 1 den özür dilerim..
@mutlubayam Söylediklerinizin altına imzamı atarım. Ancak Araplarda sğtten çıkmış ak kaşık değiller. Uyanıklıkta yahudileri mumla aratanlarını tanırım. Arabistanda iş dolayısıyla 2 seneye yakın çalışmış bir insan olarak söylüyorum bunları. Orada da eğer taksicilerler taksiye binmeden önce fiyat anlaşması yapmazsanız hiç dolaştırmaz ama 40 riyallik yere 200 riyal isterler. Ortadoğulu zihniyeti bu. Hepimiz aynıyız. Birbirimizi yiyerek yok olacağız.
Bir de bende davacı oldum diyor, İstanbul halkı sizin ciğerinizi bilir..tüm bunun gibi taksicilere ibret bu davadan caydırıcı bir ceza cikmali!!
Arap hayrani hatta arapa tapan ülkem günde ı binlerce gariban Türk evladı dolandırılıyor o mahkeme senin bu mahkeme benim sonunda davalar için harcadığın parada elinden gidiyor dolandırıldığında cabası arapı dolandırınca resmen adam oldurmuş gibi bu ülkede arap olmak varmış
Yaptiysada helal olsun arap kayniyo ulkeyi satin aldilar dolari sirf bunlar icin arttirdilar ulkeyi bedava ya getirdiler adamlar ev satiyo ev arap savunuculari adam yaptiysa helal olsun ki bence yapmadi araplar sahtekarlar bu ulkede adam yerine konduklarini bikdikleri icin taksiciyi kotuluyolar pislik kansizlar keske suudilere dunya girse de yok olsa komple
yerli yolcuya taksiye binmeden önce nereye diye soran taksicilerden ne beklersin?
araplara guvenılmez arkadas olay iyice arastırılmalı..
taksim den mecidiyeköy e 110 tl gidenler var lan yürüsek yirmi dakika tutuyor boğazınızdan nasıl geçiyor ondan sonra uber careem firmalarına hırsız diyorlar en azından onlara binmeden ne ödiyeceğimi biliyorum
istanbuldaki bu gibi suçlara bulaşan taksicileri işlerini ellerinden alın. plakalarını iptal edin. o zaman anlar dolandırıcılığın ne demek olduğunu...
Tabi canım olay karakollluk olunca bir kuruş almadın adamlar vereydi olay bu hale gelmezdi zaten huzurla sende evin yolunu tutacaktın
yatarsın paşa paşa 3 yıl anlarsın !
istanbula her gittiğimde eminönüden beşiktaşa gitmem gerekirken bile dolandırıp iki kuruş fazla almak için insanları dolabdırıyor bu taksici milleti çoğu günlükçü başka işler yapamayacak tipler sakın güvenmeyin çoğu dolandırıcı
Böyle şerefizlere ekmek vermeyeceksin . ekmeksiz bunlar . abrupa da hangi taksici kimden fazla ğcret almış ? hiç görmedim . bu adilik sadede bizim ülkede var
380 lira için adamı idam edeceksiniz nasıl insanlarsınız siz
Turistler için en iyi ulaşım şekli Uber'dir. Yurt dışında sürekli kullanıyoruz yol ücreti belli, gezdirsin dursun.
sonra ubere karşıyız, careem e karşıyız, sen adam ol işini düzgün yap ta millet binmesin onlara.
BIRAK BU İŞLERİ TAKSICIYE İYİ OLMUŞ
köprüye girmiş ikitelliye kadar çıkmamış yalancı 20 tane çıkış var hangisine girsen dönersin geri haram zıkkım olsun
Nedense kimse taksicilere inanmıyor bende dahil. Bilmiyorsan bu işi yapmayacaksın. Meslekten men edilmeli en azından.
Bir de "Uyanık taksici" başlığı geçilmiş. Bunlar soytarı, serseri taksici. Bir de turist bekleriz ülkemize..! Büyük şehirlerdeki taksiciler, şehir rehberliğinden sınav yapacak ve belge vereceksin.
Böyle sahtekarlara 10 yıl az esas kabahatte böyle mayası bozuklara meslek verdirtendir.
Taksi soforleri en az lise mezunu olmalı, suc kaydı olmamalı, psikolojik teste girmeli, genel kultur ve aglaktan yoksunlar atılmalı,arabalara musterinin gorecegi, navigasyon konmalı
birkaç istisna haricinde hemen hemen hepiniz aynı nanesiniz, gazel okuma burda boşa.
Kardeşim Turizimciyim Arapları En iyi ben tanırım. Bunlar Otelin Casinosuna İner Yere düşene Kadar içki içer Milyondolarlar Kaybedip.. Taksi ücretine Pazarlık Ederler. Gerek otel ve Gerek araç kiralamada olsun Odaları Temizlemek için 2 Gün Uğraşırız. Araç kiralamada İse 3 Gün Araç Kiralayım Mazotu Boş depo getirip İtiraz Ederler Araçta verdikleri Para kadar Hasar Bırakırlar(temizlik olarak)
Hadi çıkışı kaçırdın ikitelliden önce dönecek sapakmı yoktu mesela aslantepe gibi masal anlatma kardeşim Kargalar bile güler sana
Uber varken hala bunlara para kaptıran saftır, enayidir.
En fazla alacağı ceza; görevi ve hizmeti kötüye kullanmadan 3 yıldır bunun da yeni kanunda yatarı yok yani adli kontrol şartıyla çıkacaktır.
bu comarlar hep boyle. akillari dolandiriciliktan, pislikten ve ufacik cocuklara hallenmekten baska bir ise yaramaz. adi comar yakalanmasa kesin boburlene boburlene herkese anlatirdi o kazandigi haram parayi. yakalaninca hemen bukuluyor abeee yapmayin diye. omurgasiz iste. insallah omur boyu men edilirsin taksicilikten, acliktan geberirsin. baska turlu kurtulamiyacaz bu tiplerden
birde utanmadan adamları bende mahkemeye verdim diyor neyle suçladın kerizlenmediler hayallerim vardı yıktılar mı diyecen
En iyi taksici ölü taksicidir bizi aldatan bizden değildir tek tek kameralar incelensin ortaya çıkar soforde vatandaşlıktan atilsin
açıkçasın navigasyonu kendin göstereceksin yolu, bana güvenmiyor musunuz diye sorarsa da güvenmiyorum diyeceksin
kanı bozuk bunların...
idam edin bunlari sor memleketini malum yerlerden biri cikar...
güzel bir emsal olucak
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