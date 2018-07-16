İşten çıkarılan maden işçilerine ailelerinden destek

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA) - BARTIN'ın Amasra ilçesinde, özel bir maden ocağında taşeron firmanın işten çıkardığı 50 maden işçisi eylemlerini sürdürürken, ailelerinden de destek geldi. Bazı kadınlar ağlarken, haklarının ödenmesini istedi.

Amasra Tarlaağzı köyünde özel bir maden ocağında taşeron şirkete bağlı 50 maden işçisinin 16 gün önce iş akitlerine son verildi. 16 gündür şirketin önünde çadır kurup bekleyen işçiler, bir maaş ve tazminatlarını alamadıklarını öne sürerek eylemde bulundu. İşçiler eylemde bulundukları alana 'Anayasal hakkımız suç ise? Hepimiz suçluyuz' ve 'Emekçi kabristanı' yazılı afişler astı. 16 gündür herhangi sonuç elde edemeyen işçilere bugün aileleri de destek verdi. Şirketin giriş çıkışlarını kapatan aileler, mağduriyetlerini giderilmesini istedi. İşçilerle görüşmeyen şirket yetkilileri, işçilere mahkemeye başvurmaları gerektiğini belirtti. Bunun üzerine işçiler ve şirket yetkilileri arasında gerginlik yaşandı. Bunun üzerine olay yerine jandarma ekipleri geldi. Kadınlardan bazıları mağdur olduklarını belirterek gözyaşlarına boğuldu.