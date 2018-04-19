HABER

İSTESOB “Türkiye’nin Üreten Kadınları”na ödül verecek

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 16:26 | Son Güncelleme

İSTANBUL Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, bu yıl birincisini düzenlediği BACIYAN-I RUM “Türkiye’nin Üreten Kadınları” ödül töreninde, mesleğinde başarı gösteren kadın girişimci ve sanatkarlara ödül verecek.

İSTESOB “Türkiye’nin Üreten Kadınları”na ödül verecek

İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, bu yıl birincisini düzenlediği BACIYAN-I RUM “Türkiye’nin Üreten Kadınları” ödül töreninde, mesleğinde başarı gösteren kadın girişimci ve sanatkarlara ödül verecek.

“KADINLARIMIZ ÜRETİMİN HER KISMINDA BAŞARI İLE İŞLERİNİ DEVAM ETTİRMEKTEDİR”

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, bu yıl birincisini düzenlediği BACIYAN-I RUM “Türkiye’nin Üreten Kadınları” ödül töreninde, mesleğinde başarı gösteren kadın girişimci ve sanatkarlara ödül verecek. Konu ile ilgili İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, “Anadolu Kadınlar Birliği, Ahilerin kadınlar kolu olarak yetim, kimsesiz genç kızları himayesine alır, onların eğitimlerinde, ev bark sahibi olmalarından, sorumlu olurlardı. Bunun dışında kimsesi kalmayan ihtiyar kadınların bakımı, genç kızların evlendirilmesi gibi birtakım sosyal hizmetlerde bulunurlar, maddî sıkıntıda olanlara yardım ederlerdi. Anadolu kadınları sosyal yardımlar yanında ekonomiye önemli katkı sağlayan çeşitli el sanatlarında da uğraş vermişlerdir. Çadırcılık, keçecilik, halı, nakışçılık, örgücülük, kilim dokuma, oya yapma, dantel örme ve kumaş dokuma, elbise dikerlerdi. Günümüzde de kadınlarımız üretimin her kısmında başarı ile işlerini devam ettirmektedirler. Bu yıl birincisini düzenlediğimiz “Bacıyan-ı Rum Türkiye’nin Üreten Kadınları”da yönetmen Hilal Saral, Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, moda tasarımcısı Özlem Süer, ressam Günseli Kato, kadın oyuncu Nevra Serezli, bilim insanı Dr.Leyla Türker Şener, tezhip sanatçısı (müzehhibe ) Nilüfer Kureyz, hat sanatçısı Ayten Tiryaki, ebru sanatçısı Nihal Türe, kat’ı sanatçısı Dürdane Ünver, bakır-çini sanatçısı Prof.Dr.Sitare Turan, kadın esnaf Özgül Acır, kadın zanaatkar Ayşe Kurtönal jüri tarafından ödüle layık görülmüştür” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

AB Komisyonu raporuna Türkiye'den sert tepkiAB Komisyonu raporuna Türkiye'den sert tepki
Saadet Partisi'nden ittifak açıklamasıSaadet Partisi'nden ittifak açıklaması
Kapıdaki büyük tehlike! Bakanlık ve MGK Sekreterliği'ne rapor sundularKapıdaki büyük tehlike! Bakanlık ve MGK Sekreterliği'ne rapor sundular
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çok ilginç mezarlık ilanı!

Çok ilginç mezarlık ilanı!

Esenyurt'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Esenyurt'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi

Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi

İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti

İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.