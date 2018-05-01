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İstiklal Caddesi'nde 1 Mayıs sessizliği

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 08:38 | Son Güncelleme

  1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle polis İstiklal Caddesi'nde geniş güvenlik önlemli aldı.

Yüksel KOÇ-İSTANBUL,(DHA)
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle polis İstiklal Caddesi'nde geniş güvenlik önlemli aldı. İstiklal Caddesi'ne çıkan ara yollar bariyerlerle kapatıldı. Polisin bekleyişi devam ediyor.

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