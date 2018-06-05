HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İstimlak parasını almayınca kepçeyle baraj yolunu kapattılar

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 14:16 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde 2007 yılında bir özel şirket tarafından kurulan hidroelektrik santrali için arazileri istimlak edilenler arasında yer alan Öksüz Ailesi, aradan geçen zamana rağmen kamulaştırma paralarının ödenmediğini öne sürüp, şirketin kullandığı baraj yolunu kepçeyle kazarak kapattı.

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde 2007 yılında bir özel şirket tarafından kurulan hidroelektrik santrali için arazileri istimlak edilenler arasında yer alan Öksüz Ailesi, aradan geçen zamana rağmen kamulaştırma paralarının ödenmediğini öne sürüp, şirketin kullandığı baraj yolunu kepçeyle kazarak kapattı. Aile, mahallede 380 kişinin yaklaşık 10 milyon liralık istimlak alacağı olduğunu iddia ederek yetkililerden yardım istedi. Yeşilyurt Mahallesi'nde 11 yıl önce özel bir şirket hidroelektrik santrali kurdu ve bu nedenle de mahallede yüzlerce kişinin arazisini istimlak edildi. Ancak iddiaya göre, istimlak edilen arazilerin parası ödenmedi. Aradan geçen zamana rağmen ilgili yerlere yaptıkları başvurulardan da bir sonuç alamayan mağdurlardan Öksüz Ailesi, şirketin kullandığı baraj yolunu kepçeyle kazarak kapattı. Aile adına açıklama yapan Ümit Öksüz, mahallede toplamda 3 bin 500 dönüm arazinin istimlak edildiğini ve yaklaşık 10 milyon lira olan istimlak bedelinin hak sahiplerine ödenmediğini öne sürdü. Başta Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) olmak üzere ilgili yerlerin kapılarını çaldıklarını ancak bir sonuç alamayınca son çare olarak yolu kapatma kararı aldıklarını belirten Ümit Öksüz, "Acil el koyma ile bundan 11 yıl önce buradaki arazilerimize el konuldu. Komik rakamlarla kamulaştırma bedeli koydular ama bizim asıl sorunumuz para değil. İstimlak ettikleri yerlerin parasını ödemiyorlar. EPDK'ya müracaat ettik, hiçbir sonuç alamadık. Sayın Bakanımıza sesleniyoruz, bize sahip çıksınlar. İstimlak edilmeyen ancak yolu kullanan şirket artık bu yolu kullanamayacak. Yolu kapatıyoruz ve açmaya da niyetimiz yok. Mahallemizden 380 kişi mağdur durumda, sesimizi duyurana kadar buradayız" diye konuştu. İstimlak parasını alamadıklarını öne sürenlerden Sultan Öksüz de santral nedeniyle evi istimlak edilince mahalleden göç etmek zorunda kaldıklarını, yıllardır da paralarını alamadıkları için kirada oturduklarını söyledi.

PARTNEROğlunu arı soktu sandı, gerçek ortaya çıkınca şoke olduOğlunu arı soktu sandı, gerçek ortaya çıkınca şoke oldu
Kefen giyerek annesine ölü şakası yaptıKefen giyerek annesine ölü şakası yaptı
Simit fırınından çelik kasayı çalan hırsızlar kameraya yakalandıSimit fırınından çelik kasayı çalan hırsızlar kameraya yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Muharrem İnce’den çok konuşulacak tepki! Resti çekti

Muharrem İnce’den çok konuşulacak tepki! Resti çekti

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kefen giyerek annesine ölü şakası yaptı

Kefen giyerek annesine ölü şakası yaptı

Bahçede bulundu! Vatandaşlar görmek için köye akın ediyor

Bahçede bulundu! Vatandaşlar görmek için köye akın ediyor

Trabzon'da Türk bayrağını yere atan şahsın görüntüsü büyük tepki çekti

Trabzon'da Türk bayrağını yere atan şahsın görüntüsü büyük tepki çekti

3 aylık eski eşine 17 yıldır nafaka ödüyor

3 aylık eski eşine 17 yıldır nafaka ödüyor

Kemerburgaz'da şoke eden görüntü! 3 yaşındaki çocuk annesinin kullandığı aracın altında kaldı

Kemerburgaz'da şoke eden görüntü! 3 yaşındaki çocuk annesinin kullandığı aracın altında kaldı

Atatürk Havalimanı'nda akılalmaz görüntü! Rus sahibi tarafından teslim alınmayan valizden çıkanlar şoke etti

Atatürk Havalimanı'nda akılalmaz görüntü! Rus sahibi tarafından teslim alınmayan valizden çıkanlar şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.