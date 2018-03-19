İstinaf mahkemesi, Cumhuriyet Vakfı’nın yönetim kurulu toplantısının iptaline ilişkin kararı onadı

İstinaf Mahkemesi, 18 Şubat 2014 tarihli Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulu toplantısının iptaline ilişkin yerel mahkemenin kararını onadı.

Cumhuriyet Vakfı eski yöneticisi Alev Coşkun ve Şevket Tokuş ile Cumhuriyet Vakfı eski Denetleme Kurulu üyesi Mustafa Pamukoğlu, 2016 yılında dava açarak, 18 Şubat 2014 tarihli Vakıf Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararların iptal edilmesini isteyerek, bu toplantı ile yönetimden uzaklaştırıldıklarını ve bu toplantının vakıf senedine aykırı yapıldığını belirtti.

Yerel mahkeme, 2014 Yönetim Kurulu Seçiminin iptaline hükmetti

Davayı karara bağlayan İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 18 Şubat 2014 tarihli Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulu toplantısında alınan kararların iptaline karar verdi.

Karar, İstinaf Mahkemesi’ne taşındı

Yerel mahkemenin kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. Cumhuriyet Vakfı’nın avukatı Tora Pekin istinaf başvuru dilekçesinde, davacılar Alev Coşkun ve Şevket Tokuş’un yeterli oy alamadıkları için Cumhuriyet Vakfı yönetimine seçilemediklerini belirterek, toplantının 6 kişi ile yapıldığını ve Vakıf Senedinde yazılı olan toplantı nisabına uygun olduğunu kaydetti ve davanın reddini talep etti.

İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararını onadı

İstinaf talebini değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, İstinaf başvurusunu reddetti. Daire kararında, 18 Şubat 2014 tarihli Cumhuriyet Vakfı toplantısının 6 kişi ile yapıldığını, bunlardan Cüneyt Arcayürek ve Mustafa Balbay’ın vekalet ile temsil edildiğini ve Yargıtay kararlarına göre vekalet ile temsilin yasaya uygun olmadığını kaydetti.

Yerel mahkemenin kararının usul ve yasaya uygun olduğunu belirten hukuk dairesi, Cumhuriyet Vakfı’nın İstinaf başvurusunu esastan reddederek yerel mahkemenin kararını onadı.