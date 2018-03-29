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İstinaf Mahkemesi, Sancaktepe’deki kazada çocuk şoförün cezasını onadı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 13:43 | Son Güncelleme

İstinaf Mahkemesi, Sancaktepe’de 2 çocuğun ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin minibüs şoförü 13 yaşındaki R.A.

İstinaf Mahkemesi, Sancaktepe’de 2 çocuğun ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin minibüs şoförü 13 yaşındaki R.A. hakkındaki 4 yıl 2 aylık hapis cezasını onadı. Sanığın, yerel mahkemenin kararının ardından tahliye edildiği ve İstinaf Mahkemesinin kararıyla birlikte 4 ay daha cezaevinde kalacağı öğrenildi.
Sancaktepe’de 8 Haziran 2017 tarihinde aşırı hız yapan 13 yaşındaki R.A.’nın hakimiyetindeki minibüs, önüne bir çocuğu katarak eve girmişti. Kazada evde bulunan çocuklar Efe Yağız Tepe ve Elif Nur Dursun hayatını kaybetmişti.
Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, minibüs şoförü tutuklu sanık R.A.’yı, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına sebebiyet verme" suçundan 4 yıl 2 ay hapse çarptırarak tutuklulu halinin devamına karar verdi.

Sanık, kararın ardından tahliye edildi
Kararın ardından sanık R.A.’nın avukatı tutukluluk halinin devamına itiraz etmesi üzerine, üst mahkeme sıfatıyla İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, sanık R.A.’nın tahliyesine hükmetti.

İstinaf mahkemesi hapis cezasını onadı
Ayrıca sanık avukatı hükmün bozulması istemiyle dosyayı İstinaf kanun yoluna taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19’uncu Ceza Dairesi, yerel mahkemenin sanığa "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına sebebiyet verme” suçundan verdiği 4 yıl 2 aylık hapis cezasını usul ve yasaya uygun bularak onadı.
Kesinleşen kararla, sanık R.A.’nın yattığı süre ve 1 yıllık denetimli serbestlik hakkından yaralandıktan sonra 4 ay daha cezaevinde yatacağı öğrenildi.

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