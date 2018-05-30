HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İstinat duvarı 2 aracın üzerine çöktü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 12:31 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'de dün sağanak sonrası bir binanın çöken istinat duvarı altında kalan 2 araç kullanılamaz hale geldi.

İstinat duvarı 2 aracın üzerine çöktü

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de dün sağanak sonrası bir binanın çöken istinat duvarı altında kalan 2 araç kullanılamaz hale geldi.
Nevşehir dün öğleden sonra başlayan sağanak yağış, aralıklarla gece boyunca da sürdü. Bu arada, 2000 Evler Mahallesi'nde bulunan bir binanın istinat duvarı, sağanağın etkisiyle çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken, duvarın altında kalan 50 EC 718 ve 38 VS 053 plakalı 2 araç kullanılmaz hale geldi. Evlerinde oturdukları sırada duydukları gürültü ile dışarı çıkan apartman sakinleri, deprem olduğunu sandıklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

İstinat duvarı 2 aracın üzerine çöktüİstinat duvarı 2 aracın üzerine çöktüİstinat duvarı 2 aracın üzerine çöktüİstinat duvarı 2 aracın üzerine çöktü

PARTNERSaray bu görüntülerden korktuSaray bu görüntülerden korktu
Motosiklet kulübü başkanı yaşam mücadelesi veriyorMotosiklet kulübü başkanı yaşam mücadelesi veriyor
Eski belediye başkanı, evinde ölü bulunduEski belediye başkanı, evinde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

İdo Tatlıses'in son hali olay oldu!

İdo Tatlıses'in son hali olay oldu!

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Eşine hakaret davası açtı: Her yerde bana yumuşak diyor

Eşine hakaret davası açtı: Her yerde bana yumuşak diyor

Adana'da film gibi kovalamaca: 20 kilometre kaçtılar

Adana'da film gibi kovalamaca: 20 kilometre kaçtılar

Cinayet nedenini açıkladı: Selamımı almadı

Cinayet nedenini açıkladı: Selamımı almadı

Konya'da kırmızı ışıkta pompalı tüfekle infaz! Dehşet anları kamerada!

Konya'da kırmızı ışıkta pompalı tüfekle infaz! Dehşet anları kamerada!

Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.