İstinat duvarı 2 aracın üzerine çöktü

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de dün sağanak sonrası bir binanın çöken istinat duvarı altında kalan 2 araç kullanılamaz hale geldi.
Nevşehir dün öğleden sonra başlayan sağanak yağış, aralıklarla gece boyunca da sürdü. Bu arada, 2000 Evler Mahallesi'nde bulunan bir binanın istinat duvarı, sağanağın etkisiyle çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken, duvarın altında kalan 50 EC 718 ve 38 VS 053 plakalı 2 araç kullanılmaz hale geldi. Evlerinde oturdukları sırada duydukları gürültü ile dışarı çıkan apartman sakinleri, deprem olduğunu sandıklarını söyledi.
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