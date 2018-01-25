İstinat duvarı çöktü, hastane yolu ulaşıma kapandı (2)

ÇÖKEN DUVAR ALTINDA CANLI YAYIN
Trabzon'un Yomra ilçesi Kaşüstü mevkisinde, yapımı devam eden inşaatın istinat duvarının çökmesi sonucu araç trafiğine kapanan yoldan yürüyerek, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden bazı hastalar ve yakınları, tehlikeye rağmen sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı.
Olay sırasında hastaneye gittiğini anlatan hasta yakını Necdet Usta ise bölgede çarpık ve denetimsiz yapılaşmanın olduğunu öne sürerek, şunları söyledi:
"Aracımla hastaneye giderken trafiğin tıkandığı, yayaların yollardan yürüdüğünü gördüm. Ne olduğuna bakmak için araçtan indiğimde, yeni yapılmakta olan yapımı süren çok katlı binalara ait istinat duvarının yıkıldığını gördüm. Yaklaşık 20 metre yükseklikte duvar, yola yıkıldı. Burası hastane yolu.”
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