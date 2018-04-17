İstinat duvarına çarpan araç kullanılmaz hale geldi

Bilecik’te kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpan bir araç kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Bilecik’ten Bozüyük istikametine seyir halinde olan 01 EY 262 plakalı otomobil sürücüsü Bilal A., direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarında bulunan istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın ön kısmında maddi hasar meydana gelirken herhangi bir can kaybı olmaması gönüllere su serpti.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.