İstinat duvarına çarpan TIR'ın sürücüsü yaralandı

Selçuk BAŞAR/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA) - TRABZON’un Akçaabat ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, önce kaldırıma ardından istinat duvarına çarptı. Kazada hurdaya dönen TIR’ın sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Karadeniz sahil yolu Yaylacık mevkisinde meydana geldi. Giresun’dan Trabzon yönüne giden İlker Yılmaz (38) yönetimindeki 34 FA 314 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, önce kaldırıma ardından istinat duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR’ın dorsesinden ayrılan kabin parçalandı. Kazada, hurdaya dönen TIR'ın sürücüsü Yılmaz yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı İlker Yılmaz'ı ambulansla Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne götürdü. Kaza anında kaldırımda kimsenin olmaması ise olası ölüm ya da yaralanmaya sebebiyet vermedi. Kaza nedeniyle kapanan yol, TIR'ın çekiciyle kaldırılmasından sonra ulaşıma yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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