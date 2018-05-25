HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İstismar mağduru genç kızdan polise taciz suçlaması

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2018 17:02 | Son Güncelleme

İZMİR’de, cinsel istismara uğradığı olayla ilgili dava için duruşmaya gelen 17 yaşındaki Rabia Y., tanık odasında beklerken, bir polis memurunun kendisini taciz ettiğini öne sürdü.

İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, cinsel istismara uğradığı olayla ilgili dava için duruşmaya gelen 17 yaşındaki Rabia Y., tanık odasında beklerken, bir polis memurunun kendisini taciz ettiğini öne sürdü. Polis memuru ise Rabia Y.'nin kendisine iftira attığını söyledi.
İzmir’de yaşayan Rabia Y., geçen yıl cinsel istismara uğradığını öne sürdüğü olay için İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ifade vermek için geldi. Tanık odasında bekleyen Rabia Y.'ye iddiaya göre polis memuru elle tacizde bulundu. Mahkemede görev yapan A.Ş.'nin tanık odasındaki sesler üzerine durumu mahkeme kalemine bildirdi. Polis memuru F.D. hakkında tutanak tutulup 'küçük yaştaki kıza cinsel istismar' suçlamasıyla hakkında dava açıldı. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına tutuksuz yargılanan polis memuru F.D. ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmaya katılmayan ancak yazılı ifade veren Rabia Y., polis memurunun vücudundaki kesik izlerini bahane ederek taciz de bulunduğunu öne sürdü.
Genç kızın ifadesinin okunmasının ardından savunmasını yapan polis memuru F.D., "Şeker hastası olduğum ve yüksek dozda insülin kullandığım için cinsel problemim var. Eşimle de bu problemim nedeniyle sorun yaşadık. Mağdur bana iftira atıyor" dedi.
Eşinin suçsuz olduğunu savunan polis memurunun eşi B.D. ise "2014 yılında 24 haftalık hamileyken erken doğum yaptım ve çocuğumuzu kaybettik. Olaydan sonra eşimle cinsel yönden sorunlarımız vardı. Eşimin böyle bir suç işleyeceğine inanmıyorum" dedi.
Duruşmada tanık olarak dinlenen, olayın yaşandığı mahkemede görev yapan A.Ş. de ifadesinde "Kapıyı ittirdim ancak açılmadı. Arkasında bir şey vardı. İttirmeye devam edince polis memuru ile mağdur kızı kapının arkasında gördüm. Polis memuru aşırı terlemiş ve panik haldeydi" dedi. Mahkeme heyeti, polis memurunun şeker hastalığının tespit edilmesi için hastaneye sevkine ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

PARTNERDünyanın en zehirlisi Antalya'daDünyanın en zehirlisi Antalya'da
Daire almaya gittiği inşaatta kalp krizi geçirip öldüDaire almaya gittiği inşaatta kalp krizi geçirip öldü
Tüfekle arkadaşını öldürdüTüfekle arkadaşını öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çorum'da mezarlıkta görülen gizemli kız yakalandı!

Çorum'da mezarlıkta görülen gizemli kız yakalandı!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

Muharrem İnce'den Uşaklı çobana: O kokuyu iyi bilirim, rahatsız olmam

Muharrem İnce'den Uşaklı çobana: O kokuyu iyi bilirim, rahatsız olmam

Görevden alınan Cerrahpaşa dekanı Alaattin Duran'dan ilk açıklama

Görevden alınan Cerrahpaşa dekanı Alaattin Duran'dan ilk açıklama

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kuaförün yasak aşk dehşetinde şok detay!

Kuaförün yasak aşk dehşetinde şok detay!

Düğününde 'erik dalı' oynayan Uruguaylı damat konuştu

Düğününde 'erik dalı' oynayan Uruguaylı damat konuştu

'Arsamı sat komisyonunu al' diyerek dolandırdı

'Arsamı sat komisyonunu al' diyerek dolandırdı

Eşini fare zehiri kattığı yemekle öldürecekti!

Eşini fare zehiri kattığı yemekle öldürecekti!

Polis alarma geçti: İki araca takip cihazı yerleştirip kaçtılar

Polis alarma geçti: İki araca takip cihazı yerleştirip kaçtılar

Antalya’da iki kızına cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı

Antalya’da iki kızına cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.