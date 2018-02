İstismar şüphelisi serbest kalınca, mağdur çocuk aileden alındı

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da uzaktan akrabası S.B. adlı kız çocuğuna bakkalda cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan E.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemenin kuvvetli suç şüphesi bulunduğu, ancak tutuklama tedbirinin orantılı olmayacağını gerekçe göstererek E.T.'yi salıvermesinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, zarar görebileceği ihtimaliyle S.B.'yi koruma altına aldı.

Merkeze bağlı bir köyde yaşayan, şu an 12 yaşında olan S.B., geçen yıl okuldaki rehber öğretmene uzaktan yakını E.T.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Rehber öğretmenin olayının ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi bünyesinde kurulan Çocuk İzleme Merkezi'nde, psikolog eşliğinde S.B.'nin ifadesi alındı. Başından geçenleri anlatan S.B., E.T.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu belirterek, "Bu olay okulumuzun karşısındaki bakkalda oldu. Bakkala bir şey almaya gitmiştim. Bakkalda başka çocuklar vardı. E.T., diğer çocukları çıkarttı. Ben de çıkmak istedim, ancak izin vermedi. Burada bana cinsel istismarda bulundu. Bu olayı birine söylersem, beni öldüreceğini söyledi. Rehber öğretmenime, bana tecavüz ettiğini anlattım. Korunacağım bir yere gitmek istiyorum, aileme gitmek istemiyorum" dedi.

SAVCI, TUTUKLANMASINI İSTEDİ

S.B.'nin ifadesi üzerine, gözaltına alınan E.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. E.T., buradaki ifadesinde, iddia edilen olayın olduğu dönemde Şanlıurfa'da olduğunu belirterek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. İddialarda geçen bakkal dükkanı ağabeyime aittir. S.B.'ye herhangi bir şekilde istismarda bulunmadım ve ölümle tehdit etmedim. Kendi içinde bir kurgu yapmış olabilir. İddia ettiği şeyler kesinlikle yalandır. Bu olaydan dolayı burada olmaktan çok utanıyorum" dedi.

'KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ VAR, ANCAK TUTUKLAMA ORANTILI OLMAZ'

Hakimlik, savcılığın tutuklama talebinin reddederek, E.T.'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararında, şüphelinin 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtilerek, ancak tutuklama tedbirinin orantılı olmayacağını ifade etti.

SERBEST BIRAKILINCA, ÇOCUK YURDA YERLEŞTİRİLDİ

E.T.'nin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması üzerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık yetkilileri, zarar görebileceği ihtimali üzerine S.B.'yi ailesinden alarak koruma altına alındı. S.B., adresi gizlenen bir yurda yerleştirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturmanın devam ettiği belirtildi.