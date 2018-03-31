  İstismardan yargılandığı kız çocuğu ile nişanlanan sanığa 15 yıl hapis

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'da 2016'da evlenme vaadiyle 14 yaşındaki S.Ö.'yü kaçırarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Etem Öztürk (38), 15 yıl 10 ay hapse çarptırıldı. Duruşmada kendisinden şikayetçi olmayan, şu an nişanlı olduğu S.Ö.'nün yaşının küçük olduğunu bilmediğini öne sürerek, "Devletin şefkatli yüzünü göstermesini bekliyorum" diye beraat talep eden Öztürk, tutuklandı.

Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'nde esnaflık yapan Etem Öztürk, Aralık 2016'da iddiaya göre o tarihte 14 yaşında olan S.Ö'yü babasının evinden kaçırarak kendi evinde cinsel istismarda bulundu. Kendisiyle evlenmek istediğini söyleyen Öztürk'ün evli olduğu ortaya çıktı. Kızın ailesi S.Ö.'den şikayetçi oldu.

Geçen yıl ocak ayında 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamalarıyla tutuklanan Etem Öztürk, mayıs ayında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Dava sürerken eşinden boşanan Etem Öztürk, S.Ö. ile nişanlandı.

'DEVLETİN ŞEFKATLİ YÜZÜNÜ GÖSTERMESİNİ BEKLİYORUM'