İsveç Akademisi Daimi Sekreteri Danius’a destek gösterisi

İsveç’te binlerce kişi, bir akademi üyesinin cinsel taciz skandalının ardından istifa eden Nobel Edebiyat Ödülü’nü veren İsveç Akademisinin Daimi Sekreteri Sara Danius’a destek gösterisi düzenledi.

İsveç Akademisi’nin Daimi Sekreteri Sara Danius, bir üyesinin kocasının 18 kadına cinsel saldırı ve Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazananları sızdırma suçlamalarının ardından istifa ettiğini duyurmuştu. İsveç’te Gamla Stan’daki Stortorget Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, Danius’a destek gösterisi düzenledi. Gösteriye katılan kadınlar fular takarak, Danius’a destek sloganları attı.

Gösteride, 1990’lı yıllardan beri taciz ve tecavüz olaylarına karışan İsveç’in Nobel Akademisi üyelerinin Akademi yönetimine iletildiği ancak dikkate alınmadığı ifade edildi.

İsveç medyasında, İsveç Akademisi üyesi İsveçli şair Katarina Frostenson’un kocası Jean-Claude Arnault’un ödülü kazananların isimlerini sızdırdığı ileri sürülmüştü. Arnault, aynı zamanda aralarında akademi üyelerinin de bulunduğu 18 kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilmişti.