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İsveç, Kore yarımadasındaki krizi çözmeye hazır

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 16:32 | Son Güncelleme

İsveç Başbakanı Stefan Lofven, İsveç’in Kore yarımadasındaki gerginliği çözmek için yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi.Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho’nun İsveç’e yaptığı 2 günlük kritik ziyarete ilişkin İsveç’ten açıklama geldi.

İsveç Başbakanı Stefan Lofven, İsveç’in Kore yarımadasındaki gerginliği çözmek için yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho’nun İsveç’e yaptığı 2 günlük kritik ziyarete ilişkin İsveç’ten açıklama geldi. İsveç Başbakanı Stefan Lofven, “Kuzey Kore Dışişleri Bakanı, İsveç’te Dışişleri Bakanı Margot Wallstrom’la görüşüyor. Yardımcı olabilirsek, bundan bir şey çıkar, bu yüzden bunu yapacağız” dedi.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, dün akşam 2 günlük resmi ziyaret için 4 kişilik bir heyetle İsveç’e gelmişti. Ri, dün akşam saatlerinde bir araya geldiği İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallstrom ile bugün de görüşecek.
Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un görüşmesinin tarafsız ülke İsveç’te yapılması bekleniyor. Kuzey Kore Dışişleri Bakanının İsveç ziyareti bu görüşmeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

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