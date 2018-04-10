İsveçlilerden sınır dışı edilen Afganlı öğrencilere destek

İsveç’in başkenti Stockholm’de İsveçli öğrenciler, Afgan öğrencilerin sınır dışı edilmesini protesto etti.

Stockholm Tren Gar’ında İsveçli lise öğrencileri, 20 Afganlı öğrencinin sınır dışı edilmemeleri için destek gösterisi yaptı. 2015 yılında refakatsiz İsveç’e iltica talebinde bulunan Afganlı öğrenciler, terör örgütü DEAŞ ve Taliban örgütünün bulunduğu Afganistan’a dönmek istemiyor. Afganlı çocuklar gösteride, “Dünyanın en tehlikeli ülkesine gitmek istemiyoruz" diye sloganlar atarken İsveçli arkadaşları da onlara destek verdi.

İsveç Göçmen Teşkilatının aldığı sınır dışı kararına İsveçli hukukçular, doktorlar ve insan hakları örgütleri karşı çıkıyor.

Afganlı çocuklarda ülkelerinde yaşanan terör olayları nedeniyle psikolojik hastalıklar ve intihar vakaları görülüyor.

Stockholm’daki Karolinska Enstitüsünün açıkladığı rapora göre, 2017 yılında ülkede 12 refakatsiz sığınmacı çocuk iltica taleplerinin reddedilmesinin ardından intihar etmişti.