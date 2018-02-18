İsviçre’de 10 kişi çığın altında kaldı

İsviçre’nin Col de Fenestral bölgesinde 10 kişi çığın altında kaldı.
İsviçre’nin Valais kantonundaki Col de Fenestral bölgesinde 2 bin 500 metre yükseklikten yürüyüş yapan kişilerin üzerine çığ düştü. Valais polisi, 10 kişinin çığın altında kaldığını, arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.
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