İşyeri kundaklanmak istendi (2)

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir işyerini, benzin dökülüp, ateşe vererek kundaklamaya kalkıştığı iddiasıyla V.O (20) isimli şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.
Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)
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