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İşyeri kundaklanmak istendi

YAŞAM HABERLERİ | 18.01.2018 17:33 | Son Güncelleme 2 saat önce

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki bir işyeri, benzin dökülüp, ateşe verilerek kundaklanmak istendi. Yangın, büyümeden söndürülürken, güvenlik kamerası ile kaydedilen görüntüler sayesinde kundakçının kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı.

Altıntaş Mahallesi'nde Ümit Dumanoğlu'na ait telefon alım- satımı yapılan işyerinden, gece yarısı yangın ihbarı geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Nazilli itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Çevrede bulunan güvenlik kameraları da incelemeye alındı. İşyerinin benzin dökülerek kundaklanmaya çalışıldığı, itfaiyenin müdahalesiyle yangının büyümeden söndürüldüğü kaydedildi. Güvenlik kamerası ile kaydedilen görüntülerde işyerine gelen bir kişinin elindeki benzini kepenklere boşaltıp çakmakla ateşe verdiğinin belirlendiği kaydedildi. Bu kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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