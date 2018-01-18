İşyeri kundaklanmak istendi

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki bir işyeri, benzin dökülüp, ateşe verilerek kundaklanmak istendi. Yangın, büyümeden söndürülürken, güvenlik kamerası ile kaydedilen görüntüler sayesinde kundakçının kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı.
Altıntaş Mahallesi'nde Ümit Dumanoğlu'na ait telefon alım- satımı yapılan işyerinden, gece yarısı yangın ihbarı geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Nazilli itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Çevrede bulunan güvenlik kameraları da incelemeye alındı. İşyerinin benzin dökülerek kundaklanmaya çalışıldığı, itfaiyenin müdahalesiyle yangının büyümeden söndürüldüğü kaydedildi. Güvenlik kamerası ile kaydedilen görüntülerde işyerine gelen bir kişinin elindeki benzini kepenklere boşaltıp çakmakla ateşe verdiğinin belirlendiği kaydedildi. Bu kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
Küçük kıza yaptıkları mide bulandırdı! İşte kan donduran ifadeler...
Suç örgütü lideri İsmail Altınışık lüks rezidansta yakalandı!
Bütün ülke panikte! Fotoğraftaki skandal her şeyi ortaya çıkardı
İş adamının katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı: Neden bunu yaptın, değer miydi?
Terör örgütü PKK'nın kirli Afrin oyunu deşifre oldu
İlk Amerika'da görülmüştü! Kayseri'de şaşırtan olay
Ahmet Takan yazdı: MHP anketçileri tehdit ediyor...
CHP’li İnce, genel başkanlığa adaylığını Ankara’da duyuracak
Instagram’da 'stalk' yapanlar için kötü haber
Dondu, ölü bedeni hayata geri döndü!
Türk profesör karların ortasında uyudu
WhatsApp kullananlar dikkat! İşinizden olabilirsiniz
Okuyucu Yorumları 0 yorum