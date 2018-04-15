İşyeri sahibine 65 binlik liralık yeni personel şoku

Antalya’da, 3 gün çalıştığı restoranın içinde 65 bin TL bulunan kasasını yerinden söküp taksiyle götüren ve çilingire açtıran hırsız polis tarafından aranıyor. Restoran sahibi Necmi Atalay, olayda sorumlu bulunan taksici ve çilingirden de şikayetçi olduğunu açıkladı.

Olay, Kemer ilçesi Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoran sahibi Necmi Atalay, bir meslektaşının referansıyla 3 gün önce 22 yaşındaki pide ustası Burak İ.’yi işe aldı. Ancak iddialara göre, 3. gün işe öğlen saatlerinde gelen İ., çeşitli sebepler sunarak işten ayrıldı. İşyeri sahibi Atalay ise İ.’nin işten ayrıldığı gün kapalı olan işyerine girip alkol tüketmeye başladığını ve daha sonrası ise yine işyerindeki beton içine gömülü kasayı yerinden çıkarmaya çalıştığını söyledi. Şahsın, güvenlik kamerasının bağlantısını da söktüğünü kaydeden işyeri sahibi, sabaha karşı 05.25 sıralarında kasayı yerinden sökerek, işyerinin arka tarafından çıktığını belirtti.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise fişini unuttuğu diğer güvenlik kamerasına yakalanan İ., daha sonra olay yerine çağırdığı taksiye binerek bölgeden ayrılıyor.

Öte yandan, Kemer’den Antalya’ya gittiğinde bir park yanında taksiden inen Burak İ.’nin, 2 taksiyle daha seyahat ettiği, kasayı açtırmak için de bir sanayiye gidip buradaki bir çilingire açtırıp kasanın içerisindeki parayı alarak kayıplara karıştığı öğrenildi.

Restoran sahibi Necmi Atalay, olayda sorumlu bulunan taksici ve çilingirden de şikayetçi olduğunu açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polisin kaçan şüpheli arama çalışması devam ediyor.