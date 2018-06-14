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İşyerinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 14:05 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Vedat Bağcı (36), sabah işyerine gelen mesai arkadaşları tarafından ölü bulundu.

İşyerinde ölü bulundu

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Vedat Bağcı (36), sabah işyerine gelen mesai arkadaşları tarafından ölü bulundu.
Malkara-Tekirdağ karayolu üzerindeki demir sektöründe faaliyet gösteren şirketin çalışanları, sabah işyerine geldiklerinde, Vedat Bağcı'yı yerde hareketsiz buldu. Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bağcı'nın yaşamını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının da incelemesini ardından Bağcı'nın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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İşyerinde ölü bulunduİşyerinde ölü bulundu

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