İşyerinde tüpten sızan gaz alev aldı: 1 yaralı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Gaziemir ilçesinde bir işyerinde tüpten sızan gazın alev alması sonucu Erdenay Delibay (59), yaralandı.

Gaziemir'de, 6'ncı Sanayi Sitesi'nde, araçlara sıralı otogaz sistemi yapan bir işyerinde tüpten sızan gaz, ateşle temas edince alev aldı. Bu sırada işyeri çalışanı Erdenay Delibay'ın ellerinde ve yüzünde yanıklar oluştu.

Delibay, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Delibay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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