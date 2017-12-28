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İşyerinden hırsızlık kamerada

YAŞAM HABERLERİ | 28.12.2017 13:00 | Son Güncelleme 2 saat önce

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, bir işyeri kepengini zorlayıp kaldıran iki hırsız, 1000 TL değerindeki triko malzemelerini çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, geçen pazar günü Şahinbey Mahallesi'nde meydana geldi. Triko ürünleri satan bir mağaza önüne gelen iki şüpheli, kepengi zorlayarak kaldırıp, altından parça parça eşyaları çalarak kayıplara karıştı. Döndüğü iş yerinde kepengin zorlanarak hırsızlık yapıldığını fark eden işyeri sahibinin ihbarda bulunmasıyla harekete geçen Hırsızlık Büro polisleri, kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızların bin liralık malzemesini çaldığını anlatan iş yeri sahibi Hanifi Tozluoğlu, "Pazar günü gündüz saatlerinde kameraların altında dükkanımızı soyuyorlar. Bin liralık zararımız var. Hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyoruz" dedi.

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