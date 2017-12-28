İşyerinden hırsızlık kamerada

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, bir işyeri kepengini zorlayıp kaldıran iki hırsız, 1000 TL değerindeki triko malzemelerini çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.Olay, geçen pazar günü Şahinbey Mahallesi'nde meydana geldi. Triko ürünleri satan bir mağaza önüne gelen iki şüpheli, kepengi zorlayarak kaldırıp, altından parça parça eşyaları çalarak kayıplara karıştı. Döndüğü iş yerinde kepengin zorlanarak hırsızlık yapıldığını fark eden işyeri sahibinin ihbarda bulunmasıyla harekete geçen Hırsızlık Büro polisleri, kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızların bin liralık malzemesini çaldığını anlatan iş yeri sahibi Hanifi Tozluoğlu, "Pazar günü gündüz saatlerinde kameraların altında dükkanımızı soyuyorlar. Bin liralık zararımız var. Hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyoruz" dedi.
Son dakika! FETÖ'nün ByLock tuzağıyla ilgili ilk tahliye kararı alındı
Meral Akşener: Tayyip beyin FETÖ'cülüğü yoktur
Korkunç olay! Sporcusuna tecavüz eden antrenör tutuklandı
Son dakika: Anaokulunun çatı sıvası çöktü: 5 öğrenci yaralı
İsrailli askerlerin gözaltına aldığı 16 yaşındaki Fevzi, kefaletle serbest!
Dünyanın en küçük cep telefonu Tiny T1 ön sipariş topluyor
Putin'den kanlı saldırı için son dakika açıklama
Doktor kız kardeşlerin kanserle mücadalesi
'Abdullah Gül tepkileri dikkate bile almaz'
Onun araba tamircisi olduğuna kimse inanamıyor
Saadet Partisi'nden KHK tepkisi: 'Beyaz toros'ların yerini 'siyah minibüs'ler mi alıyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum