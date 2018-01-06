İşyerlerinde kaçak cep telefonu ele geçirilen 4 Suriyeliye gözaltı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA)- KAYSERİ'de, cep telefonu kaçakçılığı ve telefon klonlaması yaptıkları iddiasıyla 4 Suriyeli gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri merkez Melikgazi ilçesine bağlı Küçükmustafa Mahallesi'nde Suriye uyruklu kişilerin işlettiği 4 ayrı cep telefonu dükkanına yapılan baskında 77 kaçak cep telefonu, 18 klonlama cihazı, klonlamada kullanılan 5 bilgisayarı ele geçirildi. Suriye uyruklu B.E., A E., M.A., ve H.N. gözaltına alındı. Sorgulanan Suriyeliler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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