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İşyerlerinde kaçak cep telefonu ele geçirilen 4 Suriyeliye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ | 06.01.2018 16:36 | Son Güncelleme 47 dakika önce

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA)- KAYSERİ'de, cep telefonu kaçakçılığı ve telefon klonlaması yaptıkları iddiasıyla 4 Suriyeli gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri merkez Melikgazi ilçesine bağlı Küçükmustafa Mahallesi'nde Suriye uyruklu kişilerin işlettiği 4 ayrı cep telefonu dükkanına yapılan baskında 77 kaçak cep telefonu, 18 klonlama cihazı, klonlamada kullanılan 5 bilgisayarı ele geçirildi. Suriye uyruklu B.E., A E., M.A., ve H.N. gözaltına alındı. Sorgulanan Suriyeliler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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