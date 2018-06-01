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İşyerlerinden 10 yılda 18 hırsızlık olayı yaşandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 14:29 | Son Güncelleme

KAYSERİl işadamı Mehmet Duman, çeşitli illerdeki mermer fabrikalarından, son 10 yılda 18 hırsızlık olayının meydana geldiğini söyledi.

İşyerlerinden 10 yılda 18 hırsızlık olayı yaşandı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİl işadamı Mehmet Duman, çeşitli illerdeki mermer fabrikalarından, son 10 yılda 18 hırsızlık olayının meydana geldiğini söyledi. Duman seçim dönemindeki af tartışmalarına da tepki göstererek, "Eğer yer yok diye af çıkarıyorlarsa, ben 3-4 ile hapishane yaptırırım" dedi.
Kayseri'nin yanı sıra çeşitli illerde mermer sektöründe iş yapan Mehmet Duman (80), hırsızlardan dert yandı. Son 10 yıldır işyerlerinde 20'ye yakın hırsızlık olayının olduğunu belirten Duman, “Yıllardır canım yandı, ama hırsızların yakalanması konusunda bir netice alamadım. Mahkemeler de sürüyor, bir olay dışında ne yazık ki aydınlanan, sonuca bağlanan bir dava olmadı. Sivas’ta mermer işletmesinde 4, Kayseri’de 3, İzmir’’de 6 ve Eskişehir’de de 5 kez hırsızlık olayıyla karşı karşıya kaldık” diye konuştu.
Geçen yıl Ekim ayında İzmir'in Torbalı ilçesindeki fabrikasında meydana gelen hırsızlık olayında 1 milyon lira zararı olduğu belirten Duman, "Sadece İzmir’de ortaya çıkan zararımız bu. Diğer illerdeki hırsızlık olaylarını da eklediğimiz da rakam daha da fazla” dedi.
​Son günlerde siyasette af tartışmalarının da yaşandığını belirten işadamı Mehmet Duman, "Seçim gündeminde af çıksın, falan deniyor. Ben hırsıza af çıksın istemiyorum. Rahşan hanım hırsıza af çıkardı, ülke zarar gördü. Eğer yer yok diye af çıkarıyorlarsa, ben imkanlarım ölçüsünde gücüm yettiği kadar, 3-4 ile hapishane yaptırırım" şeklinde konuştu.

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İşyerlerinden 10 yılda 18 hırsızlık olayı yaşandıİşyerlerinden 10 yılda 18 hırsızlık olayı yaşandı

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