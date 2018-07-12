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İtalya, Kahramanmaraş'taki savunma sisteminin kullanım süresini uzattı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2018 15:56 | Son Güncelleme

İTALYA, Kahramanmaraş'ta konuşlu olan hava savunma sisteminin kullanım süresini 1 yıl daha uzattı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- İTALYA, Kahramanmaraş'ta konuşlu olan hava savunma sisteminin kullanım süresini 1 yıl daha uzattı. Suriye'den gelebilecek olası tehditlere karşı Türkiye'nin talebi üzerine NATO bünyesindeki ülkeler tarafından Türkiye'ye kurulan hava savunma sistemlerinden biri Almanya tarafından Kahramanmaraş'a konuşlandırılmış, bir süre sonra Almanya'nın füze sistemlerini gerçi çekmesiyle Gazi Kışlası'na 6 Haziran 2016'da İtalya'dan getirilen hava savunma sistemleri yerleştirilmişti. 360 derece radar sistemi sayesinde bin kilometre uzaklıktan yapılan füze saldırılarına karşı harekete geçme özelliği bulunan sistemin kullanım süresinin İtalya tarafından 1 yıl daha uzatıldığı belirtildi. Hava savunma sistemi, Ocak ayında Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı ile birlikte Suriye'den gelebilecek olası tehditlere karşı aktif hale getirilmişti.

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