İtalyan moda tasarımcısını gasp ve darp eden 4 kişi tutuklandı

Antalya’ya tatile gelen 61 yaşındaki İtalyan moda tasarımcısı Luciano Portelli’yi ormanlık alanda darp edip parasını gasp eden 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İtalyan moda tasarımcısı ve turizmci Luciano Portelli, tatile geldiği Antalya’da önceki ziyaretlerinde tanıştığı M.A.(17) ve F.İ. (23) ile Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenek Mahallesi’nde buluştu. Portelli daha sonra iddiaya göre M.A. ve F.İ. tarafından zorla ormanlık alana götürülerek burada bekleyen S.Ş. (24) ve U.Ö. (22) ile birlikte sopalarla darp edildi. Şüpheliler, iddiaya göre Portelli’nin 3 bin 500 euro para ve cep telefonunu gasp ettikten sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Portelli, ormanlık alandan gelen sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Portelli’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Portelli’nin cep telefonu aramalarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından 4 şüpheliyi gözaltına aldı. İfadelerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.