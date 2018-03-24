İtalyan modacıyı dövüp, gasp eden 4 kişi yakalandı (2)

GASP ŞÜPHELİLERİ TUTUKLANDI
Antalya'da, İtalyan moda tasarımcısını darbederek 3 bin 500 euro ve telefonunu gasp ettikleri iddiasıyla adliye sevk edilen M.A., F.İ., S.Ş. ve U.Ö. savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Şüpheliler, 'gasp' suçundan tutuklanarak Antalya Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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