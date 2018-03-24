İtalyan modacıyı dövüp, gasp eden 4 kişi yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'ya tatile gelen İtalyan moda tasarımcısı Luciano Portelli'yi (61) dövüp, 3 bin 500 euro parasını gasp ettiği iddia edilen 4 şüpheli, gözaltına alındı. Antalya'ya yaklaşık 25 yıldır tatile gelen İtalyan moda tasarımcısı ve turizmci Luciano Portelli, 22 Mart gecesi, daha önceki ziyaretleri sırasından tanıştığı M.A. (17) ve F.İ. (23) ile Ermenek Mahallesi'nde buluştu. Portelli ve beraberindekiler daha sonra bölgedeki ormanlık alana gitti. İddiaya göre M.A. ve F.İ., burada bekleyen arkadaşları S.Ş. (24) ve U.Ö. (22) ile beraber Portelli'yi sopalarla dövüp, üzerinde bulunan 3 bin 500 euro ve cep telefonunu gasp etti. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, Luciano Portelli'nin çığlıklarını duyanlar durumu polise haber verdi. İhbar üzerine ormanlık alana gelen polis ekipleri İtalyan modacıyı hareketsiz halde yerde yatarken buldu. Olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra özel bir hastaneye götürülen Luciano Portelli, yoğun bakıma alındı. Portelli'nin cep telefonu arama kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede kimliğini belirlediği şüphelileri gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan M.A., F.İ., S.Ş. ve U.Ö., önce sağlık kontrolünden geçirildi sonra adliyeye sevk edildi.