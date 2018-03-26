HABER

İtfaiye ekipleri, intihar girişiminde bulunan şahıs için ağacı keserek önlem aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 19:53 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda beş katlı bir binanın üçüncü katında intihar girişiminde bulunan şahıs için itfaiye ekipleri, apartmanın önündeki ağacı keserek, şahsın atlama ihtimaline karşı hava yastıklı önlem aldı.

Beyoğlu’nda beş katlı bir binanın üçüncü katında intihar girişiminde bulunan şahıs için itfaiye ekipleri, apartmanın önündeki ağacı keserek, şahsın atlama ihtimaline karşı hava yastıklı önlem aldı. Polis ekiplerinin ikna çabalarına olumlu yanıt veren vatandaş, uzun uğraşlar sonunda intihar girişiminden vazgeçti.
Olay, saat 17.00 sıralarında Beyoğlu Yeniçarşı Caddesi’nde 5 katlı bir binanın 3’üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan bir vatandaş 3’üncü katındaki dairesinin camını açarak kendisini aşağıya atacağını söyledi. Bunun üzerine vatandaşlar 112 sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın önündeki ağaçları keserek, intihar girişiminde bulunan şahsın atlama ihtimaline karşı hava yastıklı önlem aldı. Bu sırada yan dairede bulunan şahsın anne ve babası, polis ekipleriyle birlikte cama çıkan çocuklarını ikna etmeye çalıştı. İkna çabalarına karşılık vermeyen adam tekrar içeriye girerek bir süre bekledi. Sonrasında polis ekipleri şahsı ikna etmek için tekrar girişimde bulundu. Polislerle bir süre diyalog kuran şahıs, daha fazla üstelemeyerek intihar girişiminden vazgeçti. Polislerin ısrarı sonucu intihar girişiminden vazgeçen şahıs, polis ekipleri tarafından ekip otosuna bindirilerek daha önce tedavi gördüğü Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...

Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'daki vapurda ortalık karıştı: Bunlar misyoner

İstanbul'daki vapurda ortalık karıştı: Bunlar misyoner

İstanbul'da korku dolu dakikalar! Böyle izlediler

İstanbul'da korku dolu dakikalar! Böyle izlediler

Böyle vahşet görülmedi! Yavru kediyi parçaladı, sebebi şoke etti

Böyle vahşet görülmedi! Yavru kediyi parçaladı, sebebi şoke etti

İntihar girişimini çocuklarıyla izleyen vatandaşlara tepki

İntihar girişimini çocuklarıyla izleyen vatandaşlara tepki

Hakkari'de obeziteye dikkat etkinliği: 3 beyaza hayır diyoruz

Hakkari'de obeziteye dikkat etkinliği: 3 beyaza hayır diyoruz

Cizre’de çöl varanı yakalandı

Cizre’de çöl varanı yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.