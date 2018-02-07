İtfaiye ekipleri öğrenim kurumlarını denetledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kentteki 449 eğitim kurumu ve öğrenci yurdunda denetimlerde bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrenci yurtlarında, okul ve kurslarda oluşabilecek muhtemel yangınlara karşı tedbirler alıyor. Bu kapsamda İtfaiye Dire Başkanlığı, Kocaeli genelinde faaliyet gösteren öğrenim kurumlarının yangın güvenliğinin işlevsel olup olmadığını denetledi.

Kentteki öğrenci yurtları ile kuran kursları, anaokulu, kreş, etüt merkezi, rehabilitasyon merkezi ve Kocaeli Üniversitesi eğitim binalarında gerçekleştirilen denetimlerde yangın merdivenleri, yangın dolapları, yangın söndürme tüpleri ve yangın yönetmeliğinin öngördüğü diğer yangın önlemlerinin uygunluğuna dikkat edildi.

Geçen yıl 564 adet ilkokul, ortaokul, lise, 188 yurt ve kursun denetimini gerçekleştiren itfaiye denetim ekipleri, 2017 yılında da eğitim binalarının denetimlerini sürdürdü. Yapılan denetimlerde 48 Kocaeli Üniversitesi eğitim binası, 36 öğrenci yurdu, 23 yatılı Kuran kursu, 264 gündüzlü Kuran kursu, 56 kreş, 7 anaokulu, 6 etüt merkezi, 7 rehabilitasyon merkezi ve 2 adet özel okul olmak üzere toplam 449 eğitim kurumu ve öğrenci yurdu denetlendi.

Yapılan denetimlerde yangın tedbirleri yönünden eksikleri tespit edilen yerler, ilgili kurumlara bildirildi. Tesisler, denetimler sonucunda ortaya çıkan eksikliklerin tamamlanması için çalışma başlattı. Tadilat çalışmaları, İtfaiye Daire Başkanlığı’nın uzmanları gözetiminde sürdürülüyor. İtfaiye denetim ekibi 2017 yılında ayrıca, 117 adet kamu hizmet binası ile 4 sağlık tesisi ve 16 iş merkezini denetimden geçirerek, 2017 yılında toplamda 586 işyerini denetledi.

2017 yılında yeni işyeri açmak isteyen vatandaşların başvurularını açılacak olan 535 adet özellikli işyeri ile 2 bin 802 adet küçük işyerinin de incelemesini gerçekleştirdi. Mevzuat gereğince alınması gereken, işyeri açılış ruhsatına esas itfaiye uygunluk raporu düzenledi. Başvuranlardan 677 işyeri ise başvurusu uygun görülmeyerek, itfaiye raporu alamadı.