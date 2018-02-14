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İtfaiye ekipleri yavru köpeği alevlerin arasından kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2018 11:55 | Son Güncelleme

Gaziantep’te 5 katlı bir binada çıkan yangında mahsur kalan yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgilere göre, Gaziantep’in Bey Mahallesi Eyüpoğlu Caddesi’nde bulunan 5 katlı bir binanın 2’nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri yavru köpeği alevlerin arasından kurtardı

Gaziantep’te 5 katlı bir binada çıkan yangında mahsur kalan yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Gaziantep’in Bey Mahallesi Eyüpoğlu Caddesi’nde bulunan 5 katlı bir binanın 2’nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Korku dolu anların yaşandığı yangında, duman tüm binayı sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu. Ekipler bir taraftan yangını kontrol altına almaya çalışırken, diğer yandan ise evde mahsur kalan vatandaşların olup olmadığını kontrol etti. Binada bir yavru köpeğin kaldığını fark eden ekipler, alevlerin arasında kalan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Dumandan zehirlenmek üzere olan yavru köpeği kurtarmayı başaran ekipler, dışarı çıkardıkları köpeğe su verdi.
Öte yandan, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri yavru köpeği alevlerin arasından kurtardı

İtfaiye ekipleri yavru köpeği alevlerin arasından kurtardı

İtfaiye ekipleri yavru köpeği alevlerin arasından kurtardı

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