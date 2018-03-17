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İtfaiye eri evde çıkan yangından etkilenen kedileri kurtarmak için kalp masajı yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 06:42 | Son Güncelleme

Bursa’da bir ikamette gece saatlerinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilenirken, evde bulunan bir anne kedi ile iki yavru kedi dumandan etkilendi.

Bursa’da bir ikamette gece saatlerinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilenirken, evde bulunan bir anne kedi ile iki yavru kedi dumandan etkilendi. Kedileri kurtarmak isteyen itfaiye eri anne kediye kalp masajı yaptı.
Edinilen bilgiye göre yangın, gece saatlerinde Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Çirişhane Mahallesi Yavuz Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre ısıtıcı soba takılı olan prizden çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi etkisi altına aldı. Yangını fark eden komşuların 110 ekiplerine haber vermesi sonucu olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri evde bulunan Furkan A.(17), annesi Gülten A. ve büyükannesi Şükriye A.(76) ile büyükbabası Tahir A’yı(82) binadan tahliye etti. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürürken dumandan etkilenen Furkan A. ile Tahir A. Çekirge Devlet Hastanesine anne Gülten A. ve yaşlı anne Şükriye A. Bursa Devlet Hastanesine sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada yangın soğutma çalışmaları yaptıkları sırada bir odada anne kedi ile iki yavruna denk geldi. Dumandan etkilenen ve hareketsiz kalan kedileri bir kutuya koyarak temiz havaya çıkaran itfaiye eri, anne kediyi kurtarmak için uzun süre kalp masajı yaptı. İtfaiye erinin tüm müdahalelerine rağmen anne kedi ile yavru kediler kurtarılamadı.
Öte yandan Şükriye A’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İtfaiye eri evde çıkan yangından etkilenen kedileri kurtarmak için kalp masajı yaptı

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İtfaiye eri evde çıkan yangından etkilenen kedileri kurtarmak için kalp masajı yaptı

İtfaiye eri evde çıkan yangından etkilenen kedileri kurtarmak için kalp masajı yaptı
2 / 7

İtfaiye eri evde çıkan yangından etkilenen kedileri kurtarmak için kalp masajı yaptı

İtfaiye eri evde çıkan yangından etkilenen kedileri kurtarmak için kalp masajı yaptı
3 / 7

İtfaiye eri evde çıkan yangından etkilenen kedileri kurtarmak için kalp masajı yaptı

İtfaiye eri evde çıkan yangından etkilenen kedileri kurtarmak için kalp masajı yaptı
4 / 7

İtfaiye eri evde çıkan yangından etkilenen kedileri kurtarmak için kalp masajı yaptı

İtfaiye eri evde çıkan yangından etkilenen kedileri kurtarmak için kalp masajı yaptı
5 / 7

İtfaiye eri evde çıkan yangından etkilenen kedileri kurtarmak için kalp masajı yaptı

İtfaiye eri evde çıkan yangından etkilenen kedileri kurtarmak için kalp masajı yaptı
6 / 7

İtfaiye eri evde çıkan yangından etkilenen kedileri kurtarmak için kalp masajı yaptı

İtfaiye eri evde çıkan yangından etkilenen kedileri kurtarmak için kalp masajı yaptı
7 / 7

İtfaiye eri evde çıkan yangından etkilenen kedileri kurtarmak için kalp masajı yaptı

İtfaiye eri evde çıkan yangından etkilenen kedileri kurtarmak için kalp masajı yaptı
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