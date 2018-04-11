İtfaiye havuza düşen kedi için seferber oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir sitenin havuzuna düşen kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Yeniköy Mahallesi 1620. Sokak’ta bulunan bir sitenin havuzuna düşen kediyi gören site sakinleri, birçok yöntem denemelerine rağmen kediyi kurtaramayınca Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Grup Amirliği ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, donmak üzere olan kediyi tutkaç yardımıyla yakalayarak havuzdan çıkardı. Korku dolu dakikalar yaşayan talihsiz kedi, havuzdan çıkar çıkmaz gözden kayboldu. Site sakinleri ise kedinin kurtulmasıyla rahat bir nefes aldı.
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