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İtfaiyeci yanan evin çöken duvarı altında kalmaktan son anda kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 20:51 | Son Güncelleme

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde metruk bir evde yangın çıktı.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde metruk bir evde yangın çıktı. Alev alev yanan evin duvarı çökerken yangına müdahale eden bir itfaiye eri duvarın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Yangın Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi 1. Okul Sokak’ta meydana geldi. Metruk bir evde çıktığı öğrenilen yangın mahallede büyük paniğe sebep oldu. Boş olduğu öğrenilen ev dakikalar içerisinde alev alev yanarken çevredeki elektrik kabloları yangından etkilenerek büyük bir gürültüyle patladı. Yanan evin yakınlarındaki evler güvenlik maksadı ile boşaltıldı.
Yangına müdahale etmek üzere olay yerine gelen itfaiye ekipleri zor dakikalar yaşadı. Evi söndürmeye çalışan bir itfaiye eri yanan evin çöken duvarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alınırken herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

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