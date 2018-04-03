İtfaiyecilere hayvan kurtarma ödülü olarak kaval dinletisi

12 bin 974 kilometrekare yüzölçümüne sahip Muğla’da Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, ev, orman ve ot yangını, kaza kırım olaylarının yanında hayvan kurtarma gibi olaylara da müdahale ediyor. Milas’ta kuyuya düşen bir danayı kurtaran itfaiye ekiplerine ise, hayvanın sahibi tarafından kurtarma ödülü olarak kaval dinletisi sunuldu.

Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri, Kırcağız Mahallesi Akdağ mevkisinde kuyuya düşen dana kurtarma operasyonu sonunda hayvan sahipleri tarafından kaval dinletisi ödülüyle ödüllendirildi. Doğal kuyuya düşen dana, Milas Grup Amirliği ekiplerinin kement sistemi ile kör kuyudan kurtarıldı. Kurtarma sonrası itfaiyeciler, cep telefonu ile yapılan görüntü çekiminde televizyon muhabirleri gibi anons çekti. Anonsta, “Salih Çelik Beyefendinin danası, görmüş olduğunuz gibi doğal kuyuya düşmüş olup, Salih Çelik, İsmail Çelik ve Kazım Çelik arkadaşlarımızın yardımı ile beraber yaptığımız çalışma sonucunda danayı çıkardık. Bu kör kuyunun yetkililer tarafından önlem alınıp kapatılmasını istiyoruz. Bugün buraya düşen hayvan yerine yarın çocuk da olabilir” dedi.

Hayvan sahibi Salih Çelik ise, “Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas Grup Amirliği ekiplerine teşekkür ederiz. Vatanımız ve milletimiz için” diyerek, itfaiyecilere kurtarma ödülü olarak kaval dinletisi sundu.

Huysuz köpek kuyudan çıkmak istemedi

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ula Grup Amirliği Akyaka İstasyon ekipleri ise 5 metrelik kuyuya düşen köpeği kurtarmak için büyük çaba harcadı. Kuyudan kurtarma esnasında kafasını öne eğen ve merdivenlerden çıkmak istemeyen köpek, büyük uğraşlar sonrası kurtarıldı.