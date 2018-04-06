İtfaiyeden 3 saatlik keçi kurtarma operasyonu

Mersin’de sahibinden kaçan ve 25 metre derinliğindeki bir çukurda 3 gün boyunca mahsur kalan keçinin yardımına, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yetişti.
Sahibinden kaçan keçi, Silifke ilçesi Göksu Barajı civarında, 25 metre derinliğindeki çukurda mahsur kaldı. Kendi çabalarıyla çukurdaki keçisini çıkaramayan Sami Özkan, 3 gün sonra keçisinin kurtarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Vakit kaybetmeden olay yerine giden ekipler, halat yardımıyla keçinin bulunduğu noktaya inmeyi başardı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan keçi kurtarılarak sahibine teslim edildi.
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