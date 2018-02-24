İtfaiyeden kurtarma operasyonu

Malatya’da su kuyusuna düşerek telef olan yavru köpeği itfaiye ekipleri çıkardı.

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi’nde bir tarlada bulunan su kuyusuna köpek düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama-kurtarma ekipleri içme suyu olarak da kullanılan kuyuya halat yardımı ile indi. Ekipler, su kuyusunda telef olan yavru köpeği kuyudan çıkarttı.