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İtfaiyenin müdahalesi, can ve mal kaybını önledi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 18:17 | Son Güncelleme

Batman merkez Batı Raman Bulvarı üzerinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktığı ihbarını alan Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri zamanla yarışarak dakikalar içerisinde olay yerine intikal edip yangının büyümesini önledi.Yangına zamanında müdahale ederek can ve mal kaybını önleyen itfaiye müdürlüğü ekiplerini takdir eden tekstil fabrikası yönetimi ve çalışanları, yangının büyümeden söndürülmesinden dolayı büyük badire atlattıklarını belirterek itfaiye personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İtfaiyenin müdahalesi, can ve mal kaybını önledi

Batman merkez Batı Raman Bulvarı üzerinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktığı ihbarını alan Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri zamanla yarışarak dakikalar içerisinde olay yerine intikal edip yangının büyümesini önledi.
Yangına zamanında müdahale ederek can ve mal kaybını önleyen itfaiye müdürlüğü ekiplerini takdir eden tekstil fabrikası yönetimi ve çalışanları, yangının büyümeden söndürülmesinden dolayı büyük badire atlattıklarını belirterek itfaiye personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İtfaiyenin müdahalesi, can ve mal kaybını önledi

İtfaiyenin müdahalesi, can ve mal kaybını önledi

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