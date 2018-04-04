İtfaiyenin müdahalesi, can ve mal kaybını önledi

Batman merkez Batı Raman Bulvarı üzerinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktığı ihbarını alan Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri zamanla yarışarak dakikalar içerisinde olay yerine intikal edip yangının büyümesini önledi.

Yangına zamanında müdahale ederek can ve mal kaybını önleyen itfaiye müdürlüğü ekiplerini takdir eden tekstil fabrikası yönetimi ve çalışanları, yangının büyümeden söndürülmesinden dolayı büyük badire atlattıklarını belirterek itfaiye personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.