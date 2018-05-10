İtirafcı Ekici: Öz, dosyaların kopyasının 5 kişide olduğunu söyledi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında devam eden davada itirafçı olan işadamı Mahmut Ekici, mahkemeye sunduğu ek ifadede, arkadaşı olan firari eski savcı Zekeriya Öz ile ilgili ilginç bilgilere yer verdi. Öz ile 17-25 Aralık 2013 sonrasında yaptığı bir görüşmeyi anlatan Ekici, "Yürüttüğü bütün soruşturmalara ait tüm dosyaların bir flash diskte kayıtlı olduğunu söyledi. Bu flash disklerin çoğaltılarak 5 kişiye dağıtıldığını, bunların bir tanesinin kendisinde, bir tanesinin de kendisinin bildiği bir şahısta olduğunu, diğer üç tanesinin ise kimde olduğunu bilmediğini söylemişti" dedi.

Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren eski vali Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 60 sanıklı davada yargılanan ve 12 Ocak'taki duruşmada ev hapsi verilerek tahliye edilen işadamı Mahmut Ekicii'nin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için verdiği ek ifadede, firari eski savcı Zekeriya Öz hakkında dikkati çekici bilgiler yer aldı. Mahmut Ekici, ifadesinde, Öz'ün liseden sınıf arkadaşı olduğunu ve savcı olduktan sonra da zaman zaman görüştüklerini belirterek, "Sanırım üniversite yıllarında örgüt toplantılarına gitmiş. Zekeriya Öz'ün, Ergenekon savcılığı yaptığı dönemde örgüt elebaşı Fethullah Gülen tarafından cesaretinden dolayı tebrik edilip, dua edildiğini söylediğini duydum. Savcı olmadan önce serbest ticaret yaptığını, hatta bu esnada esnaf mütevelli toplantılarına katıldığını duydum" ifadelerini kullandı.

BELGELER FLASH DİSKLERDE

7-25 Aralık 2013 operasyonlarından 2-3 ay sonra İstanbul'da iş icabı kaldığı bir akşam Zekeriya Öz ile tavla oynadıklarını kaydeden Ekici, "Oradan ayrılırken yalnız kaldığımız bir ortamda ben kendisine 'Bu işten Fethullah Gülen'in haberi oldu mu?' diye sorduğumda bana, 'Bu işin ucu kime dokunursa dokunsun, sonuna kadar gidilsin' diye haber geldiğini söylemişti" dedi.

Öz'ün açığa alınmasından sonra yaptığı başka bir görüşmeden de bahseden Mahmut Ekici, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca yine önemli bulunduğum bir konu ise 17-25 Aralık 2013 sonrasında kendisi açığa alındıktan sonra yapmış olduğumuz bir görüşmede, şu ana kadar yürüttüğü bütün soruşturmalara ait tüm dosyaların bir flash diskte kayıtlı olduğunu söyledi. Bu flash disklerin çoğaltılarak 5 kişiye dağıtıldığını, bunların bir tanesinin kendisinde, bir tanesinin de kendisinin bildiği bir şahısta olduğunu, diğer üç tanesinin ise kimde olduğunu bilmediğini söylemişti."

Zekeriya Öz'ü, Muğla'nın Datça ilçesinde Akın İpek'in sahibi olduğu otelde bulunan ve geceliği 4 bin lira olan villada tatil yaparken gördüğünü de belirten Ekici, Zekeriya Öz'ün avukat oğlunun kendisine, babasının Almanya'da bulunduğunu söylediğini ifade etti.

