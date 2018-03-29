İtirafçı olan FETÖ’nün ’sohbet hocası’na 1 yıl 8 ay 18 gün hapis

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan örgütün ’sohbet hocası’ itirafçı olunca, 1 yıl 8 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan, örgütün ’sohbet hocası’ olduğu öğrenilen Hüseyin D.’nin yargılanması sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada, Hüseyin D., Etkin Pişmanlık Yasası’ndan yararlanmak istediğini söyledi. Örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock yazışmaları tespit edilen Hüseyin D., örgütün hiyerarşik yapısı hakkında önemli bilgiler verince Etkin Pişmanlık Yasası’ndan yararlanarak 1 yıl 8 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilerek hapis cezası ertelendi.
Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı
Sevgililerden evli kadına iğrenç şantaj!
Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
Kıbrıs'ta kan donduran olay! Ülke karıştı
Venezuela'da bir polis karakolunda ayaklanma! Çok sayıda ölü var
Android kullanıcıları dikkat! Bu virüs size de bulaşmış olabilir
Hafta sonu kimselere söz vermeyin: Tiangong-1 düşüyor!
Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı
CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi
Dünyanın en yakışıklı suçlusu servete konuyor!
Yaptığı keşfe kendisi bile şaşırdı! Bilim dünyası bunu konuşuyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum