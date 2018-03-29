İtirafçı olan FETÖ’nün ’sohbet hocası’na 1 yıl 8 ay 18 gün hapis

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan örgütün ’sohbet hocası’ itirafçı olunca, 1 yıl 8 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan, örgütün ’sohbet hocası’ olduğu öğrenilen Hüseyin D.’nin yargılanması sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada, Hüseyin D., Etkin Pişmanlık Yasası’ndan yararlanmak istediğini söyledi. Örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock yazışmaları tespit edilen Hüseyin D., örgütün hiyerarşik yapısı hakkında önemli bilgiler verince Etkin Pişmanlık Yasası’ndan yararlanarak 1 yıl 8 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilerek hapis cezası ertelendi.