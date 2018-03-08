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İtirafçı olan işadamına 2 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 11:04 | Son Güncelleme

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında ünlü işadamlarının olduğu 69 sanığın yargılandığı ve son celse bir kısım sanıkların dosyalarının tefrik edildiği dosyada tek başına yargılanan ve etkin pişmanlıkta bulunan tutuksuz sanık işadamı Ahmet M.’ye 2 yıl 2 ay 1 gün hapis cezası verdi.İŞADAMLARI DAVASI’NDA DOSYALAR TEFRİK EDİLMİŞTİKayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, AK Parti Eski İl Başkanı Ömer Dengiz, KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, KAYSO eski Meclis Başkanı Nurettin Okandan ve Şükrü Boydak’ın kızı Elif Bozdağ’ın aralarında bulunduğu 71 işadamı hakkında hazırlanan 316 sayfalık iddianameli davada tutuksuz sanık esnaf Seyit Sevgin(66) rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmiş, Avukat Süleyman G.(47)’ün davası AHUDER Davası ile birleştiği için bu davadan tefrik edilmiş ve sanık sayısı 71’den 69’a düşmüştü.

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında ünlü işadamlarının olduğu 69 sanığın yargılandığı ve son celse bir kısım sanıkların dosyalarının tefrik edildiği dosyada tek başına yargılanan ve etkin pişmanlıkta bulunan tutuksuz sanık işadamı Ahmet M.’ye 2 yıl 2 ay 1 gün hapis cezası verdi.
İŞADAMLARI DAVASI’NDA DOSYALAR TEFRİK EDİLMİŞTİ
Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, AK Parti Eski İl Başkanı Ömer Dengiz, KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, KAYSO eski Meclis Başkanı Nurettin Okandan ve Şükrü Boydak’ın kızı Elif Bozdağ’ın aralarında bulunduğu 71 işadamı hakkında hazırlanan 316 sayfalık iddianameli davada tutuksuz sanık esnaf Seyit Sevgin(66) rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmiş, Avukat Süleyman G.(47)’ün davası AHUDER Davası ile birleştiği için bu davadan tefrik edilmiş ve sanık sayısı 71’den 69’a düşmüştü. 23 Kasım’da görülen davanın son celsesinde mahkeme heyeti bir kısım sanıkların dosyalarının tefrik edilerek, sanıkların tek tek yargılanmalarına karar vermişti.
İTİRAFÇI OLUP TAHLİYE OLMUŞTU
Tefrik edilen dosya sonrası sanık işadamı Ahmet M., Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tek dosyada yargılanmasına devam edildi. 18 Ocak’ta görülen davada etkin pişmanlıkta bulunan Ahmet M. tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olmuştu.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz sanık Ahmet M. ile avukatı hazır bulundu.
“HALEN CEZAEVİNDE ÖRGÜTÜN FAALİYETLERİNE DEVAM EDENLER VAR”
Tutuksuz sanık Ahmet M. mahkemede savunmasında “Beni en zayıf yerimden yakalayarak kandırdılar. İhaneti görür görmez ayrıldım. İhtiyaç sahiplerine yardım amacıyla başlayan, Allah rızası için devam eden ve bir zamanlar sempati ile yaklaştığım terör örgütünden devletime, milletime ihaneti gördüğüm an bıraktım. Devletin, milletin bir evladı olarak mahkemenize sığınıyorum. Vereceğiniz her karara saygılıyım. Cezaevindeyken hala biz itirafçı olarak hain ilan eden örgüt üyeleri var. Nevşehir C7 cezaevinde Beytullah Kıranşıran ile Aydın Ayhan isimli kişiler halen cezaevinde terör örgütünün faaliyetlerine devam ediyorlar. Açık yüreklilikle söylüyorum, çok pişmanım” diye konuştu.
İTİRAFÇI İŞ ADAMINA 2 YIL HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Ahmet M.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 2 ay 1 gün hapis cezası verdi. Karar sonrası sanığın ailesi sanığa sarılarak sevindi.

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