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İtirafçı uzman çavuş: 15 Temmuz sonrası toplantılar devam etti

YAŞAM HABERLERİ  | 15.05.2018 10:30 | Son Güncelleme

ERZURUM'da FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında yer alan havacı uzman çavuş A.T., itirafçı oldu.

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında yer alan havacı uzman çavuş A.T., itirafçı oldu. Örgütün kendisi ile sadece kontörlü telefon üzerinden iletişime geçtiğini belirten A.T., "Darbe girişiminden sonra sorumlu imam Mümtaz kod adlı şahsın evine gittim. Kendisine 'hain darbe girişimini siz mi yaptınız?' diye sordum. Bana 'karışık işler var, biz yapmadık. Bundan sonra benim evimde 3 ayda bir toplantı yapacağız' dedi" diye ifade verdi.
Erzurum'da FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında yer alan asker ve onlara imamlık yapanlara yönelik geçen yıl operasyon düzenlendi. Örgütün hava astsubay yapılanmasında olan askerlerin ve imamların itirafçı olması ile deşifre olan uzman çavuş A.T., 8 Kasım 2017'da gözaltına alındı. İtirafçı olan A.T., tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 26 sanık hakkında Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hazırlanan iddianamede A.T.'nin 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi ve etkin pişmanlık kapsamında verilecek cezada indirim yapılması talep edildi. İtirafçılar, A.T.'nin 2012-2017 yıllarında 'hava uzman çavuşlar' grubunda yer aldığını, toplantılara katılıp himmet verdiğini söyledi.
'YANIMA GELME TAKİP ET'
Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren A.T., örgütle 2007 yılında tanıştığını söyledi. Eskişehir'de çalıştığı dönemde cuma namazına giderken tanıştığı Furkan kod isimli kişinin daveti üzerine evine gittiğini anlatan A.T., "Aynı yıl Erzurum'a tayin oldum. Bu kişi beni ankesörlü telefonla aradı. 'Sana bir numara vereceğim, bu şahsı ankesörlü telefonla ara, onunla bir görüş' dedi. Bana verdiği cep numarasını ankesörlü telefonla aradım. Şahıs bana kendisini Cihangir olarak tanıttı. Erzurum Dumlu İş Merkezi önünde buluşacağımızı söyleyerek kıyafetimi sordu. Kırmızı renk mont giydiğimi söyledim. Bana kendisini tarif etti, 'beni görürsen yanıma gelme, takip et' dedi. Belirtilen yerde ve zamanda bu şahısla buluştum, dediği gibi yanına gitmedim, kendisini takip ettim, kendi evine götürdü. Bu şahısla kendi evinde toplantılara başladık. Yaklaşık bir yıl sadece bana namaz kıldırdı, kitap ve örgütsel bir ders vermedi" diye konuştu.
'15 TEMMUZ SONRASI LOJMANA TAŞINDIM'
Daha sonra kendisine sohbet veren kişilerin değiştiğini ifade eden A.T., 2011 ya da 2012 yıllarında öğretmen olan Mümtaz kod isimli Y.K.'nın evinde toplantılara devam ettiklerini belirtti. Çocuk sayısının fazla olması nedeniyle himmet vermeyi kabul etmediğini aktaran A.T., itiraflarına şöyle devam etti:
"Bu şahıs benden askeri birlik ve beraber çalıştığımız iş arkadaşlarım hakkında bilgi istemeye başladı. Bana genelde personelin içki içip içmediğini, oruç tutup tutmadığını, vb. konuları sordu, bildiğim kadarı ile anlattım. 17/25 aralık süreci sonrasında tedbiri arttırdılar. Ancak toplantılara devam ettik. Darbe girişiminden haberim yoktu. Senelik iznimi geçiriyordum, olayı televizyondan öğrendim, birlikten çağırdılar, görev yerime geçtim. Darbe girişiminden sonra askeri lojmanlara taşındım. Kendim, sorumlu imam Mümtaz kod isimli şahsın evine gittim. Kendisine 'hain darbe girişimini siz mi yaptınız?' diye sordum. Bana 'Karışık işler var biz yapmadık, bundan sonra benim evimde 3 ayda bir toplantı yapacağız dedi' ve ayrıldık. Bundan sonra bu şahısla 2017 yılının temmuz ayına kadar evine giderek görüştüm. Bu dönemde benden bilgi ve himmet istemediler. Kesinlikle bir grup oluşturmadılar, benimle birebir görüştüler. Uzman çavuş olduğumdan, başka devrem olmadığını düşünüyorum. Bu sebeple grup oluşturmamışlardır. Örgüt sadece kontörlü telefonla benimle irtibata geçti. Ben hiçbir program kurmadım."

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