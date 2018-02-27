İTÜ Ayazağa Metrosunun yürüyen merdiveninde göçme meydana geldi

Sarıyer İTÜ Ayazağa Metrosunun çıkışında yer alan yürüyen merdivende meydana gelen göçmede bir kişi içine düşerek sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye görevlilerinin, sıkışan vatandaşı kurtarma çalışmaları sürüyor.
Olay, saat 17.30 sıralarında Sarıyer İTÜ Ayazağa Metro istasyonunun çıkışında bulunan yürüyen merdivenlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam mesai saatinin bitimiyle evine gitmek için yoğunlaşan metronun yürüyen merdivenin bir kısmı içine göçtü. Yürüyen merdivenin üzerinde bulunan bir kişi içine düşerek sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin sıkışan vatandaşı kurtarma çalışmaları sürüyor.
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