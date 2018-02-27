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İTÜ-Ayazağa metrosunun yürüyen merdiveninde göçme meydana geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 19:44 | Son Güncelleme

Sarıyer İTÜ-Ayazağa metrosunun çıkışında bakımı yapılan yürüyen merdivenin önündeki tabelayı dikkate almayan bir kişi, merdivende yaşanan tambur boşalması sonucu basamakların içine düştü.

Sarıyer İTÜ-Ayazağa metrosunun çıkışında bakımı yapılan yürüyen merdivenin önündeki tabelayı dikkate almayan bir kişi, merdivende yaşanan tambur boşalması sonucu basamakların içine düştü. Olay yerine sevk edilen itfaiye görevlileri, sıkışan vatandaşı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Olay, saat 17.30 sıralarında İTÜ-Sarıyer Ayazağa metrosunun çıkışında bulunan yürüyen merdivenlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam mesai bitimiyle yoğunlaşan metroda bakımı yapılmakta olan yürüyen merdivenin önündeki tabelayı dikkate almayan Mehmet Ali Erik isimli bir kişi, merdivende yaşanan tambur boşalması sonucu basamakların içine düştü. Yaşanan çökmede yaralanan Mehmet Ali Erik, bir süre yardım bekledi. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri metro çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yürüyen merdivenin içine düşen vatandaşın çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralanan Mehmet Ali Erik isimli vatandaşı yaptığı ilk müdahale sonrası en yakın hastaneye kaldırdı.

Vatandaşlar kurtarma çalışmalarını film izler gibi seyretti
İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen kurtarma çalışmaları ise çevredeki vatandaşlar tarafından merakla izlendi. Film izler gibi çalışmaları takip eden vatandaşların yaşananları cep telefonlarıyla kaydetmeleri ise görenleri hayrete düşürdü. Kurtarma çalışmalarını haber yapmak için olay yerinde bulunan bir muhabir ise polis ekiplerince engellenerek uzaklaştırılmak istendi.
Yapılan kurtarma çalışmaları sonrasında yürüyen merdivenin tamir edilmesi için ekipler harekete geçti. Çalışmalar nedeniyle Plazalar girişi kapatılırken, yolcular alternatif girişlere yönlendirildi.

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