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İTÜ'deki cami inşaatında yangın (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 15:05 | Son Güncelleme

İSTANBUL Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Ayazağa yerleşkesinde yapımı devam eden cami inşaatında yangın çıktı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Ayazağa yerleşkesinde yapımı devam eden cami inşaatında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

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