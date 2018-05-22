İTÜ'deki cami inşaatında yangın (1)

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Ayazağa yerleşkesinde yapımı devam eden cami inşaatında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.



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