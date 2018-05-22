İTÜ'deki cami inşaatında yangın: 1 itfaiye eri yaralandı (3)

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Ayazağa yerleşkesinde yapımı devam eden cami inşaatındaki yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İTÜ Ayazağa yerleşkesinde yapılan camide izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın olay yerine sevkedilen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangına müdahale sırasında merdivenden düşen bir itfaiye eri yaralandı. İtfaiye eri, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Küçük çaplı yangınla ilgili inceleme sürüyor.
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