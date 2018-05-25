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 - İTÜ'deki  FETÖ Yapılanması Davası'nda karar: 16  sanığa ceza 

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2018 18:02 | Son Güncelleme

 FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin 35 sanıklı dava karara bağlandı.

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) - FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin 35 sanıklı dava karara bağlandı. Mahkeme, 16 sanığı "Silahlı Terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, savunmaları alınmamış olması ve dijital materyallerin incelememiş olması nedeniyle 19 sanığın dosyasının ise ayrılmasına hükmetti.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce üç gün süren duruşma, bugün karara bağlandı. Oy birliğiyle alınan kararda, 16 sanık "Silahlı Terör örgütüne üye olmak" suçundan ceza aldı. Mahkeme heyeti 8 sanığa 7 yıl 6'şar ay hapis; 5 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis, 2 sanığa ise etkin pişmanlıktan yararlanmış olmalarını dikkate alarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve bir sanığa ise 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Savunmaları alınmamış olması ve dijital materyallerin incelememiş olması nedeniyle 19 sanığın dosyasının ise ayrılmasına hükmetti.

BİR SANIĞA TAHLİYE
Mahkeme, tutuklu sanıklar Dursun Ayhan, Fatih Özbay, Mehmet Şahin, Murat Özkan ve Sultan Sönmez'in tutuklama tarihleri, infaz şartları, sanıkların üyesi olduklarına karar verilen FETÖ terör örgütü ile irtibatlı kişilerin önemli bir kısmının kaçmış olması nedeniyle kaçma ihtimallerinin bulunması dikkate alınarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme, sanıklardan İbrahim Kılıç'ın ise tutuklulukta geçirdiği süre ve ceza miktarı göz önüne alınarak tahliyesine karar verdi.

İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan 233 sayfalık iddianamede, 7'si doçent, 16'sı araştırma görevlisi, 12'si memur olmak üzere toplam 35 sanık yer alıyordu. Bu sanıklardan 28'inin örgütün gizli haberleşme programı olan "Bylock" kullanıcısı olduğu ifade edilen iddianamede, iki sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak "Bylock" programını kullandıklarını kabul ettikleri ve programı kimin aracılığıyla indirdiklerini anlattıkları anlatılıyordu. Sanıkların büyük çoğunluğunun örgütle bağlantıları nedeniyle ihraç edildikleri belirtilen iddianamede, "Bylock" kullanmaları, örgütün çağrısı üzerine Bank Asya'ya hesap açmaları ya da açılmış olan hesaplara para yatırmaları, örgütsel simge olan 1 doların ele geçirilmesi, yine örgüt çağrısı üzerine Digitürk platformundan çıkmaları ve tüm deliller ışığında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi" olduklarının anlaşıldığı belirtiliyordu. Sanıkların, örgüt üyeliği suçundan 7,5'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

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